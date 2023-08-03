Сан-Марино. Сачко уступил Гоффену и не смог выйти в 1/4 финала

Больше в Теннис
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Элина Свитолина после победы над Касаткиной: «Сейчас приму ледяную ванну, а потом пойду поддерживать Гаэля»
2023-08/1691010885_svitolina.jpg|—>— Всегда, когда я играю с Дарьей, я стараюсь бороться.
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Свитолина разобралась с Касаткиной во втором круге Вашингтона
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 22:44 79 1 Фото — Getty Images #Элина...
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Кицбюэль. Тим третий раз в сезоне дошел до четвертьфинала, Молчан совершил невероятный камбэк в матче с четвертым сеяным
2023-08/1691003260_thiem-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 2 августа
2023-08/1690955752_svitolina.jpeg|—> Источник: btu.org.ua