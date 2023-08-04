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Джессика Пегула о поединке против Элины Свитолиной: «Это будет точно очень тяжелый матч, так как она играет на очень высоком уровне»

2023-08/1691136359_pegula.jpg|—>Джессика Пегула о поединке против Элины Свитолиной: "Это будет точно очень тяжелый матч, так как она играет на очень высоком уровне"
«Элина великолепный соперник, и, безусловно, потрясающий игрок. То, что она успела сделать, вернувшись после родов и всего того, через что проходит ее страна, — это просто потрясающе.

Мне кажется, что она вернулась с новым взглядом, с новым мировоззрением, и это проявляется на корте. Она очень, очень упорно борется и, кажется, не упускает ни единого шанса. Будет очень тяжело.

Думаю, это будет совсем другой матч, чем те, в которых я играла с ней раньше. Наблюдая за ее играми, у меня возникает чувство, что у нее новый взгляд на многие вещи. В ее жизни столько всего произошло. Так что посмотрим. Это будет точно очень тяжелый матч, так как она играет на очень высоком уровне».

Источник: btu.org.ua

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