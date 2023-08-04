Кицбюэль. Тим отыграл пять матчболов и за 3,5 часа победил Дьере на пути в свой первый финал с 2020 года

Больше в Теннис
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Свитолина уступила Пегули в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Украинка не смогла выйти в полуфинал турнира Сегодня 21:18 628 1 #Пегула, #Элина Свитолина...
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Джессика Пегула о поединке против Элины Свитолиной: «Это будет точно очень тяжелый матч, так как она играет на очень высоком уровне»
2023-08/1691136359_pegula.jpg|—>«Элина великолепный соперник, и, безусловно, потрясающий игрок. То, что она успела сделать, вернувшись после...
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Сестры Киченок вышли в полуфинал парного турнира WTA 500 в Вашингтоне
Украинки сразятся за выход в финал турнира Вчера 21:36 378 2 #Людмила Киченок, #Надежда...
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Байндл уступила в четвертьфинале турнира WTA 250 в Праге
Украинка не смогла выйти в полуфинал турнира Сегодня 16:09 167 0 #Екатерина Байндл Источник...