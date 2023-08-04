Следить

Теннис

Кицбюэль. Тим отыграл пять матчболов и за 3,5 часа победил Дьере на пути в свой первый финал с 2020 года

2023-08/1691178867_thiem.jpg|—>Кицбюэль. Тим отыграл пять матчболов и за 3,5 часа победил Дьере на пути в свой первый финал с 2020 года

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис