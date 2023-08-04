Теннис
Костюк – Гарсия: обзор матча турнира в Вашингтоне
Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 08:50 345 0 Фото: Getty Images #Марта Костюк, #Каролин Гарсия
Марта Костюк — Каролин Гарсия 6:2, 6:3
В четвертьфинале Mubadala Citi DC Open — WTA 500, который проходит в американском Вашингтоне, Марта Костюк (34) сыграет против представительницы россии Людмилы Самсоновой, посеянной на турнире под №8.
Ранее Свитолина разобралась с Касаткиной во втором круге Вашингтона.
Напомним, WTA приняла решение по рукопожатиям Светолиной с Азаренко.
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