Костюк – Самсонова: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Mubadala Citi DC Open – WTA 500

225 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/0dde6868570848084374bea83099a94a.jpg» /> #Марта Костюк, #Самсонова, #Mubadala Citi DC Open — WTA 500

Во втором круге Костюк уверенно победила шестую ракетку мира Каролин Гарсию из Франции :6: ), перед тем возобладав над канадкой Бьянкой Андрееску — 2:6, 6:3, 7:6(5). А Самсонова без проблем выиграла у румынки Кирсти (6:1, 6:3), перед тем одолев американку Коллинс с идентичным счетом.

Костюк довела Андрееску до нервного смеха поразительным защитным ударом в матче первого круга Вашингтона — ВИДЕО

Марта дважды играла против Самсоновой и дважды уступила. Обе игры состоялись в 2020 году в квалификациях Брисбена и Палермо.