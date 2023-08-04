Костюк – Самсонова: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Mubadala Citi DC Open – WTA 500

Представительницу России (террористической страны) считают фавориткой встречи 43 #Марта Костюк, #Самсонова, #Mubadala Citi DC Open WTA 500 Источник — Чемпион.

В пятницу, 4 августа, украинка Марта Костюк (34) сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой (18) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Время начала поединка определится позже.

Букмекеры предпочитают Самсона.

Коэффициенты

Победа Костюк- 2.30 < li>Победа Самсоновой — 1.63

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Во втором круге Костюк уверенно победила шестую ракетку мира Каролин Гарсию из Франции (6: :3), перед тем взяв верх над канадкой Бьянкой Андрееску — 2:6, 6:3, 7:6(5). А Самсонова без проблем выиграла у румынки Кирсти (6:1, 6:3), перед тем одолев американку Коллинс с идентичным счетом.

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Марта дважды играла против Самсоновой и дважды уступила. Обе игры состоялись в 2020 году в квалификациях Брисбена и Палермо.