Костюк сыграет против неудобной для себя россиянки в 1/4 финала Mubadala Citi DC Open

704 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/cc4db07462a1cc081dfca2b93dd92f11.jpg» /> #Марта Костюк, #Mubadala Citi DC Open — WTA 500

Источник Чемпион.

В четвертьфинале Mubadala Citi DC Open — WTA 500, который проходит в американском Вашингтоне, Марта Костюк (34) сыграет против представительницы россии Людмилы Самсоновой, посеянной на турнире под №8.

Матч запланирован на ночь с 4 на 5 августа. Корт и время определятся позже.

Во втором круге Костюк уверенно победила шестую ракетку мира Кароли Гарсию из Франции (6:2, 6:3), а Самсонова без проблем выиграла у румынки Кирсти (6:1, 6:3).

Костюк дважды играла против Самсоновой и дважды уступила. Обе игры состоялись в 2020 году в квалификациях Брисбена и Палермо.

Соперница Элины Светолиной по четвертьфиналу определяется в эти минуты в американском противостоянии Пегула — Стернс.