Теннис
Костюк второй раз за месяц победила представительницу первой десятки рейтинга WTA
Сегодня 10:11 220 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/60f4b1020bab4f4024ac1e94e9fda6e9.jpg» /> #Марта Костюк
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге вашингтонского Mubadala Citi DC Open — WTA 500 вдвоем сетах победила шестую ракетку мира Кароли Гарсию.
Для киевлянки эта победа – вторая над представительницей топ-10 мирового рейтинга. Причем оба победы произошли в течение месяца. В начале июля 21-летняя теннисистка победила восьмую ракетку мира Марию Саккари в стартовом матче Уимблдона.
Соперницей Костюк в четвертьфинальном поединке станет россиянка Людмила Самсонова.< /p>