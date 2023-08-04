#Марта Костюк Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге вашингтонского Mubadala Citi DC Open — WTA 500 вдвоем сетах победила шестую ракетку мира Кароли Гарсию. Для киевлянки эта победа – вторая над представительницей топ-10 мирового рейтинга. Причем оба победы произошли в течение месяца. В начале июля […]" /> #Марта Костюк Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге вашингтонского Mubadala Citi DC Open — WTA 500 вдвоем сетах победила шестую ракетку мира Кароли Гарсию. Для киевлянки эта победа – вторая над представительницей топ-10 мирового рейтинга. Причем оба победы произошли в течение месяца. В начале июля […]"> Костюк второй раз за месяц победила представительницу первой десятки рейтинга WTA
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Теннис

Костюк второй раз за месяц победила представительницу первой десятки рейтинга WTA

Сегодня 10:11 220 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/60f4b1020bab4f4024ac1e94e9fda6e9.jpg» /> #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге вашингтонского Mubadala Citi DC Open — WTA 500 вдвоем сетах победила шестую ракетку мира Кароли Гарсию.

Для киевлянки эта победа – вторая над представительницей топ-10 мирового рейтинга. Причем оба победы произошли в течение месяца. В начале июля 21-летняя теннисистка победила восьмую ракетку мира Марию Саккари в стартовом матче Уимблдона.

Соперницей Костюк в четвертьфинальном поединке станет россиянка Людмила Самсонова.< /p>

Источник: champion.com.ua

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