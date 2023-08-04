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Теннис

Лос-Кабос. Циципас одержал волевую победу в четвертьфинале и встретится с Чоричем за место в решающем матче турнира

2023-08/1691144936_tsitsipas.jpg|—>Лос-Кабос. Циципас одержал волевую победу в четвертьфинале и встретится с Чоричем за место в решающем матче турнира

Источник: btu.org.ua

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