Лозанна. Богдан выиграла шестой матч подряд, пять швейцарок завершили выступление

Больше в Теннис
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Свитолина сыграет в четвертьфинале Вашингтона против первого сеяного турнира
Сегодня 01:32 189 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/416cfb55388509ceec75e27f1a07c4d8.
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Костюк сыграет против неудобной для себя россиянки в 1/4 финала Mubadala Citi DC Open
Вчера 22:34 704 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/cc4db07462a1cc081dfca2b93dd92f11.
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Лозанна. Парри обыграла Корне в четвертьфинале, Зиданшек выбыла из борьбы
2023-07/1690619861_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк обыграла шестую ракетку мира во втором круге Вашингтона
Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 22:21 202 2 #Марта Костюк, #Каролин Гарсия...