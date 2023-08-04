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Теннис

Лозанна. Парри обыграла Корне в четвертьфинале, Зиданшек выбыла из борьбы

2023-07/1690619861_wta.jpg|—>Лозанна. Парри обыграла Корне в четвертьфинале, Зиданшек выбыла из борьбы

Источник: btu.org.ua

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