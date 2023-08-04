Лозанна. Парри обыграла Корне в четвертьфинале, Зиданшек выбыла из борьбы

Больше в Теннис
-
Костюк обыграла шестую ракетку мира во втором круге Вашингтона
Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 22:21 202 2 #Марта Костюк, #Каролин Гарсия...
-
Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 3 августа
2023-08/1691039654_kostyuk.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Вашингтон. Монфис победил Бублика и вышел в третий круг, Оже-Альяссим проиграл четвертый матч подряд
2023-08/1691041624_monfils-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Свитолина – Касаткина: обзор матча турнира в Вашингтоне
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 09:01 561 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина,...