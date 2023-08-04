«Надеюсь, что так будет продолжаться долгое время». Марта Костюк — о том, что выиграла второй матч подряд против соперницы из топ-10

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Марта Костюк второй раз подряд обыграла соперницу из топ-10. До матча против Марии Саккари на Уимблдоне, она проиграла 14 таких поединков.

— С Каролин я играла уже раньше. В одном из этих матчей она уже была теннисисткой из первой десятки, в другом — была вне ее пределов, но каждый раз это был поединок, когда она стояла высоко в рейтинге.

Я счастлива, что сыграю в четвертьфинале. Я готовилась к этому матчу, понятно, что он был сложным и важным для меня. Я рада, что все сработало. После победы над Саккари на Уимблдоне я почувствовала большой заряд уверенности, потому что очень долго охотилась за этой победой над соперницей из первой десятки. И как только я ее получила, это вроде бы дало мне этот заряд и веру в то, что я могу выигрывать такие матчи. Надеюсь, что так будет продолжаться долгое время.