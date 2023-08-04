Прага. «Лаки лузер» Хибино вышла в четвертьфинал, Шмидлова встретится с Носковой

Больше в Теннис
-
Свитолина — Пегула: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Mubadala Citi DC Open — WTA 500
Сегодня 03:00 421 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/6d109673c1bf426e11ec2c17ea00f1e6.
-
Костюк второй раз за месяц победила представительницу первой десятки рейтинга WTA
Сегодня 10:11 220 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/60f4b1020bab4f4024ac1e94e9fda6e9.
-
Вашингтон. Монфис не доиграл свой матч третьего круга из-за дождя, Димитров и Умбер встретятся в четвертьфинале
2023-08/1691129821_monfils-2.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Свитолина – Пегула: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Mubadala Citi DC Open – WTA 500
Американскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 03:15 716 0 #Пегула, #Элина Свитолина, #Mubadala Citi...