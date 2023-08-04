Теннис
Сестры Киченок вышли в полуфинал парного турнира WTA 500 в Вашингтоне
Украинки сразятся за выход в финал турнира Вчера 21:36 378 2 #Людмила Киченок, #Надежда Киченок, #сестры Киченок
Источник – Чемпион.
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок обыграли японку Макото Ниномию и американку Сабрину Сантамарию в четвертьфинале парного турнира WTA 500 в Вашингтоне.
Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 7 , 6:3. Надежда и Людмила ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов.
Далее украинки сыграют против победительниц матча Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес Лаура Зигемунд/Вера Звонарева.
Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон (США), хард Призовой фонд — $780,637 1/4 финала, 03 августа
Надежда и Людмила Киченок (Украина) – Макото Ниномия (Япония)/Сабрина Сантамария (США) 7:6, 6:3
Напомним, в 1/8 финала сестры Киченок обыграли Мию Като и Альдилу Сутджиади (Япония/Индонезия).
Раньше WTA приняла решение относительно рукопожатий Светолиной с Азаренко.