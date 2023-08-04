Свитолина — Пегула: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Mubadala Citi DC Open — WTA 500

421 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/6d109673c1bf426e11ec2c17ea00f1e6.jpg» /> #Пегула, #Элина Свитолина, #Mubadala Citi DC Open — WTA 500

Источник – Чемпион.

В пятницу, 4 августа, украинка Элина Свитолина (27) сыграет против американки Джессики Пегулы (4) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Игра покажет телеканал Setanta Sports+ и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией

Монфис победил бывшего россиянина на глазах у взволнованной Вашингтоны — ВИДЕО

Счет в очных противостояниях – 2:1 в пользу Пегулы. В последний раз теннисистки встречались в Индиан-Уэллсе-2021, представительница США победила со счетом 6:1, 6:1. :6(2), 6:4), после чего одолела россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 6:2. Пегула, со своей стороны, провела в Вашингтоне только один матч — победа над землячкой Пейтон Стернс со счетом 6:3, 6:4.

Гейм, сет и матч: видео победного розыгрыша Светолиной в поединке с россиянкой Касаткиной