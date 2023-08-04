Теннис
Свитолина – Пегула: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Mubadala Citi DC Open – WTA 500
Американскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 03:15 716 0 #Пегула, #Элина Свитолина, #Mubadala Citi DC Open — WTA Источник — Чемпион.
В пятницу, 4 августа, Элина Свитолина (27) сыграет против Джессики Пегулы (4) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.
Время и корт поединка определятся позже .
Букмекеры отдают первой сеяной — Пегули — предпочтение.
Коэффициенты
- Победа Светолиной — 2.33
- Победа Пегулы — 1.61
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Счет в очных противостояниях – 2:1 в пользу Пегулы. В последний раз теннисистки встречались в Индиан-Уэллсе-2021, представительница США победила со счетом 6:1, 6:1. :6(2), 6:4), после чего одолела россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 6:2. Пегула, со своей стороны, провела в Вашингтоне только один матч — победа над землячкой Пейтон Стернс со счетом 6:3, 6:4.
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