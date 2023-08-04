Свитолина сыграет в четвертьфинале Вашингтона против первого сеяного турнира

189 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/416cfb55388509ceec75e27f1a07c4d8.jpg» /> #Пегула, #Элина Свитолина, #Mubadala Citi DC Open — WTA 500

Источник – Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (27) в третьем круге Mubadala Citi DC Open — WTA 500 встретится с американкой Джессикой Пегулой (4), которая является первой сеяной турнира.

Матч состоится в п. 4 августа. Время и корт поединка определятся позже.

Счет в очных противостояниях – 2:1 в пользу Пегулы. В последний раз теннисистки встречались в Индиан-Уэллсе-2021, представительница США победила со счетом 6:1, 6:1. :6(2), 6:4), после чего одолела россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 6:2. Пегула, со своей стороны, провела в Вашингтоне только один матч — победа над землячкой Пейтон Стернс со счетом 6:3, 6:4.

Также во второй круг пробилась наша Марта Костюк (34), победив француженку Каролин Гарсию — 6:2, 6:3. Костр сыграет против неудобной для себя россиянки в 1/4 финала