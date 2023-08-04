Свитолина уступила Пегули в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Украинка не смогла выйти в полуфинал турнира 628 #Пегула, #Элина Свитолина

Источник – Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (27) уступила американке Джессике Пегуле (4) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Матч длился 2 часа 09 минут и завершился со счетом4: 6, 6:3, 6:4.

Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 1 из 7 брейк-пойнтов.

Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон (США) ), хард Призовой фонд — $780,637 1/4 финала, 04 августа

Джессика Пегула — Элина Свитолина 4:6, 6:3, 6:4

Напомним, в первом круге текущего турнира Свитолина в двух сетах выиграла у белоруски Виктории Азаренки(7:6(2), 6:4), после чего одолела россиянку Дар Касаткину — 6:2, 6:2.