Теннис
Свитолина уступила Пегули в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Украинка не смогла выйти в полуфинал турнира Сегодня 21:18 628 1 #Пегула, #Элина Свитолина
Источник – Чемпион.
Украинка Элина Свитолина (27) уступила американке Джессике Пегуле (4) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.
Матч длился 2 часа 09 минут и завершился со счетом4: 6, 6:3, 6:4.
Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 1 из 7 брейк-пойнтов.
Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон (США) ), хард Призовой фонд — $780,637 1/4 финала, 04 августа
Джессика Пегула — Элина Свитолина 4:6, 6:3, 6:4
Напомним, в первом круге текущего турнира Свитолина в двух сетах выиграла у белоруски Виктории Азаренки(7:6(2), 6:4), после чего одолела россиянку Дар Касаткину — 6:2, 6:2.