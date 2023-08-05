Двоюродный брат американской теннисистки с украинскими корнями получил ранение после попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге

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«Привет, меня зовут Кэти Волынец, я американка в первом поколении, многие члены моей семьи живут на Украине. Утром 31 июля произошел очередной ракетный обстрел Кривого Рога в Украине. Одна из ракет попала в жилой 9-этажный дом, в котором жил один из моих двоюродных братьев. В результате попадания ракеты были полностью разрушены с 4-го по 9-й этажи. Также были разрушены соседние квартиры, которые теперь не пригодны для проживания. В результате этого обстрела погибли 6 человек, включая 10-летнего ребенка, и не менее 80 получили ранения, в том числе 8 детей. Моему двоюродному брату очень повезло, он спасся, но получил осколочные ранения левой руки, плеча, височной области головы, а также сотрясение мозга. Все люди, пострадавшие от этого обстрела, потеряли свое жилье, имущество и документы. Я собираю средства для передачи моему пострадавшему двоюродному брату и всем людям из многоквартирного дома, потерявшим своих близких, жилье и имущество. Пожалуйста, помогите мне собрать деньги, чтобы помочь им в их ситуации. Я буду переводить пожертвования своему двоюродному брату в Украину, и он создал систему распределения средств среди пострадавших людей из этого дома. Для них важен каждый цент».



Согласно официальным данным 31 июля около 9 часов утра российские вооруженные силы нанесли два удара баллистическими ракетами «Искандер» по Кривому Рогу. Взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Одна из ракет попала в четырёхэтажное здание техникума, вторая — в жилой девятиэтажный дом, уничтожив секцию подъезда с четвертого по девятый этаж.