Теннис
Пегула – Свитолина: обзор матча турнира в Вашингтоне
Украинка не смогла выйти в полуфинал турнира Сегодня 08:32 597 0 Фото: Getty Images #Пегула, #Элина Свитолина
Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон (США), хард Призовой фонд — $780,637 1/4 финала, 04 августа
Джессика Пегула — Элина Свитолина 4:6, 6:3, 6:4
Напомним, в первом круге текущего турнира Свитолина в двух сетах выиграла у белоруски Виктории Азаренки(7:6(2), 6:4), после чего одолела россиянку Дар Касаткину — 6:2, 6:2.
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