Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 4 августа

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Стало известно, сколько заработали Свитолина и Костюк за выступление на турнире в Вашингтоне
Украинки в один день покинули соревнования в столице США Сегодня 02:27 375 0 #Марта...
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Кицбюэль. Тим впервые в сезоне сыграет в полуфинале, два аргентинца разыграют путевку в финал
2023-08/1691129801_thiem-2.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Сестры Киченок уступили в полуфинале парного турнира WTA 500 в Вашингтоне
Украинки не смогли выйти в финал турнира Вчера 20:40 471 0 #Людмила Киченок, #Надежда...
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Костюк уступила Самсоновой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне
Украинка не смогла выйти в полуфинал турнира Вчера 23:34 275 0 Фото — Getty...