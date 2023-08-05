Сестры Киченок уступили в полуфинале парного турнира WTA 500 в Вашингтоне

Украинки не смогли выйти в финал турнира 471 #Людмила Киченок, #Надежда Киченок, #сестры Киченок

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили россияне Вера Звонаревой и Лаури Зигемунд из Германии в полуфинале парного турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Матч длился 1 час 7 минут и завершился со счетом 6 1, 6:3. Надежда и Людмила ни разу не подали навылет и допустили 7 двойных ошибок. Mubadala Citi DC Open — WTA 500 Вашингтон (США), хард Призовой фонд — $780,637 1/2 финала, 04 августа Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Надежда и Людмила Киченок (Украина) 6:1, 6:3

Напомним, в 1/8 финала сестры Киченок переиграли Мию Като и Альдилу Сутджиади (Япония/Индонезия), а в четвертьфинале обыграли японку Макото Ниномию и американку Сабрину Сантамарию

Раньше WTA приняла решение относительно рукопожатий Светолиной с Азаренко.