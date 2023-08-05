Теннис
Стало известно, сколько заработали Свитолина и Костюк за выступление на турнире в Вашингтоне
Украинки в один день покинули соревнования в столице США Сегодня 02:27 375 0 #Марта Костюк, #Элина Свитолина
- Стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на Уимблдоне-2023
Кроме финансового вознаграждения, украинки получили по 90 очков в рейтинг.
Еще 20 баллов и почти 15 тысяч долларов было начислено другой украинке — Ангелине Калининой, которая остановилась в 1/16 финала.
Напомним, Свитолина прекратила выступления в Вашингтоне, проиграв первой сеяной Джессике Пегули со счетом 4:6, 6:3, 6:4 strong>, а Костюк вылетела от действующей чемпионки турнира — россиянки Людмилы Самсоновой (6:4, 6:2).
На следующей неделе все три наших теннисистки сыграют на турнире WTA 1000 в Монреал. Элина первый матч проведет против «квалифайерки», Марта стартует поединком с китаянкой Чжэн Циньвэнь, а Ангелина померяется силами с американкой Слоан Стивенс.
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