Цуренко вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Монреале

Украинка поборется за выход в основную сетку турнира 308 Фото — Getty Images #Леся Цуренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (46) победила представительницу Канады Фернандес (624) на старте квалификации турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Матч длился 50 минут. Украинка не выполнила ни одной подачи навылет и допустила 2 двойных ошибок.

В финальном раунде отбора Леся сыграет против американки Элизабет Мандлик.

Omnium National Bank Open presentd by Rogers — WTA 1000 Монреаль, Канада Хард Призовой фонд — $2,788,468 Квалификация, Первый круг 05 августа Леся Цуренко (Украина) — Балка Фернандес (Канада) 6:1, 6:3

Ранее Костюк уступила Самсоновой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне.