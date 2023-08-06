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Теннис

Лос-Кабос. Циципас прервал серию из пяти поражений в финалах и завоевал свой первый титул на открытом харде

2023-08/1691299143_tsitsipas.jpeg|—>Лос-Кабос. Циципас прервал серию из пяти поражений в финалах и завоевал свой первый титул на открытом харде

Источник: btu.org.ua

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