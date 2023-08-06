Монреаль. Цуренко меньше чем за час выиграла свой первый матч в квалификации

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ATP Challenger Tour. Где сыграют украинские теннисисты на следующей неделе: результаты жеребьевок
2023-06/1687697129_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Монреале
Украинка поборется за выход в основную сетку турнира Вчера 22:36 308 0 Фото —...
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Двоюродный брат американской теннисистки с украинскими корнями получил ранение после попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге
2023-08/1691265123_volynets.jpeg|—>«Привет, меня зовут Кэти Волынец, я американка в первом поколении, многие члены моей семьи...
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Вашингтон. Саккари выиграла два матча за день, Гауфф уверенно победила Бенчич
2023-08/1691223073_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua