Монреаль. Цуренко победила Мандлик в финальном раунде отбора

Больше в Теннис
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 6 августа
2023-06/1686659750_tsurenko.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Организаторы турнира в Вашингтоне пожертвовали солидную сумму в фонд Светолиной
Американцы продолжают поддерживать Украину Сегодня 14:11 351 0< /span> #Элина Свитолина Источник — Чемпион....
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Вашингтон. Грикспор впервые победил соперника из топ-10 и сыграет в финале против Эванса
2023-08/1691298372_tallon.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Вашингтон. Саккари и Гауфф поспорят за трофей чемпионки
2023-08/1691303798_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua