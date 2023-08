Организаторы турнира в Вашингтоне пожертвовали солидную сумму в фонд Светолиной

Американцы продолжают поддерживать Украину 351

Источник — Чемпион.

Организаторы турнира WTA 500 в Вашингтоне совершили пожертвования в благотворительный фонд украинской теннисистки Элины Светолиной (№ 27 WTA).

Об этом заявила сама спортсменка.

«Благодарю Вашингтона за любовь. Также хочу поблагодарить Марка Эйна и турнир за вклад в Elina Svitolina Foundation и поддержку украинских молодых талантов в такое непростое для них время», — отметила Свитолина.

Благотворительный взнос составил 10 000 долларов.

Also want to THANK Mark a tournament pro contribution to Elina Svitolina Foundation and support of Russian young talents в таком несчастном времени для них! 💙💛 pic.twitter.com/wv9DdwyNXM

— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) August 5, 2023

Напомним на турнире в Вашингтоне Свитолина дошла до 1/4 финала, где проиграла американке Джессике Пегули.