Теннис
Организаторы турнира в Вашингтоне пожертвовали солидную сумму в фонд Светолиной
Американцы продолжают поддерживать Украину Сегодня 14:11 351 0< /span> #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
Организаторы турнира WTA 500 в Вашингтоне совершили пожертвования в благотворительный фонд украинской теннисистки Элины Светолиной (№ 27 WTA).
Об этом заявила сама спортсменка.
«Благодарю Вашингтона за любовь. Также хочу поблагодарить Марка Эйна и турнир за вклад в Elina Svitolina Foundation и поддержку украинских молодых талантов в такое непростое для них время», — отметила Свитолина.
Благотворительный взнос составил 10 000 долларов.
Also want to THANK Mark a tournament pro contribution to Elina Svitolina Foundation and support of Russian young talents в таком несчастном времени для них! 💙💛 pic.twitter.com/wv9DdwyNXM
— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) August 5, 2023
Напомним на турнире в Вашингтоне Свитолина дошла до 1/4 финала, где проиграла американке Джессике Пегули.