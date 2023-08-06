Вашингтон. Саккари и Гауфф поспорят за трофей чемпионки

Больше в Теннис
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Лос-Кабос. Циципас прервал серию из пяти поражений в финалах и завоевал свой первый титул на открытом харде
2023-08/1691299143_tsitsipas.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Вашингтон. Фритц выиграл седьмой матч подряд, Эванс победил десятую ракетку мира Тиафо
2023-08/1691219376_fritz.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лос-Кабос. Циципас победил Чорича и сыграет против де Минора за свой первый титул на открытом харде
2023-08/1691220371_tsitsipas.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Монреаль. Цуренко меньше чем за час выиграла свой первый матч в квалификации
2023-08/1691256725_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua