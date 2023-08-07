Ига Швёнтек: «Рада, что есть Элина — она показывает людям, что война все еще продолжается, потому что у многих из нас немного короткая память»

2023-08/1691436922_svitolina-1.jpeg|—>

— Думаю, то что она вернулась, просто замечательно, потому что Элина, по моему мнению, демонстрирует хорошие ценности. Украинским игрокам нелегко соревноваться, поэтому тот факт, что она это делает, и особенно после того, как стала матерью и так быстро вернулась в тур, это вызывает огромное уважение с моей стороны.

Я рада, что есть такой человек, который, повторюсь, демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что война все еще продолжается, потому что у многих из нас, и у СМИ также, немного короткая память.

Поэтому всегда приятно иметь кого-то, кто помнит и напоминает людям о важных вещах, и Элина это делает. Я знаю, что для тенниса в целом это сложная тема. Но она остаётся верной своим убеждениям и действует там, где многие люди или игроки только что-то говорят. Так что это замечательно.