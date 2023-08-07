Прага. Носкова сыграет в решающем матче, Кристиан и Хибино доиграют полуфинал в понедельник

Больше в Теннис
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Вашингтон. Гауфф в двух сетах обыграла Саккари в решающем матче
2023-08/1691354696_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко преодолела квалификацию турнира в Монреале
Сегодня 20:09 412 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b9744310e4a4523816263f0e7e247cdd.
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Монреаль. Цуренко победила Мандлик в финальном раунде отбора
2023-08/1691330736_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 6 августа
2023-06/1686659750_tsurenko.jpg|—> Источник: btu.org.ua