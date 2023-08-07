Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 7 августа

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Свитолина — Коллинс: прогноз букмекеров на матч 1-го круга Montreal WTA 1000
Украинскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 17:00 151 0 #Коллинс, #Монреаль, #Элина Свитолина
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Юниоры. Рева и Чуканов сделали чемпионские дубли, Ткаченко и Мокринская впервые выиграли турниры ITF Juniors
2019-09/1569787082_itf-juniors.png|—>Познань, Польша (Grade J100; Clay — Outdoor) Глеб Секачов — 1/2 финала в одиночном...
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Вашингтон. Эванс победил в финале и завоевал крупнейший титул в своей карьере
2023-08/1691387775_evans.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Вашингтон. Лидер посева Пегула станет соперницей Свитолиной в 1/4 финала
2023-08/1691126012_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua