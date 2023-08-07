Свитолина — Коллинс: прогноз букмекеров на матч 1-го круга Montreal WTA 1000

Украинскую теннисистку считают фавориткой встречи 151 #Коллинс, #Монреаль, #Элина Свитолина

Организаторы турнира в Вашингтоне пожертвовали солидную сумму в фонд Светолиной

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Эти теннисистки встречались лишь однажды — на хардовом турнире в Брисбене -2020 победу праздновала американка в двух сетах (6:1, 6:1).

Победитель данной пары выйдет на Марию Саккари (8).

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