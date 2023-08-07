Теннис
Юниоры. Рева и Чуканов сделали чемпионские дубли, Ткаченко и Мокринская впервые выиграли турниры ITF Juniors
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Познань, Польша (Grade J100; Clay — Outdoor)
Глеб Секачов — 1/2 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Никита Белозерцев — 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Ева Галиевская — 2 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
Анастасия Коляда — 1/4 финала в одиночном разряде | —
Антонина Сушкова — 2 круг в одиночном разряде | —
Шиффланж, Люксембург (Grade J60; Clay — Outdoor)
Серафима Бобровникова — 1 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
Мария Дробышева — Финал в одиночном разряде | —
Алеся Рева — ТИТУЛ в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде
Стефания Пушкарь — — | 1/2 финала в парном разряде
17-летняя Алеся Рева сделала чемпионский дубль в Шиффланже. В финале одиночного турнира Рева обыграла еще одну украинскую теннисистку Марию Дробышеву 6:4, 6:2. Рева выиграла свой второй одиночный титул ITF Juniors и первый в этом году. 16-летняя Дробышева боролась за свой третий одиночный титул ITF Juniors и впервые в сезоне дошла до финала.
В парном разряде Алеся Рева победила вместе с немецкой теннисисткой Евой Беннеманн. В финале девушки победили пару Флора Джонсон (Великобритания) / Джулия Перейра (Бразилия) — 6:4, 6:3. Это первый парный трофей ITF Juniors для Алеси Ревы.