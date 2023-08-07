Вашингтон. Эванс победил в финале и завоевал крупнейший титул в своей карьере

Больше в Теннис
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Вашингтон. Лидер посева Пегула станет соперницей Свитолиной в 1/4 финала
2023-08/1691126012_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Прага. Хибино впервые за три года вышла в полуфинал, Носкова обыграла Шмидлову
2023-08/1691218024_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Прага. Носкова сыграет в решающем матче, Кристиан и Хибино доиграют полуфинал в понедельник
2023-08/1691347064_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Вашингтон. Гауфф в двух сетах обыграла Саккари в решающем матче
2023-08/1691354696_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua