Баня-Лука. Ваншельбойм впервые выиграл матч в основной сетке «челленджера»

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Костюк вышла во второй круг парного турнира WTA 1000 в Монреале
Украинско-китайская пара выиграла первый матч на турнире WTA 1000 в Канаде Сегодня 08:24 660...
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Виктория Азаренко об отказе украинцев от рукопожатий с игроками из рф и рб: «Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить»
2023-08/1691478547_zarenka.jpeg|—>Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко — о решении WTA объявлять перед матчами между украинскими...
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Калинина уступила Стивенсу на старте турнира в Монреале
Ангелина Калинина неудачно выступила в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале. Сегодня...
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Рейтинг WTA, Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды, Свитолина продолжает подниматься в мировой классификации
2023-08/1691471498_kostyuk.jpeg|—>Элина Свитолина, по итогам турнира в Вашингтоне, поднялась на одну строчку и на этой...