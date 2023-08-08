Цуренко снялась с турнира WTA 1000 в Монреале

227 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2535d3993e8b18ebc0fb2222e67f2e0a.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — Tribuna.com.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) не выступит на турнире WTA 1000 в Монреале.

Об этом сообщает Ukrainian Tennis.

Украинка снялась с турнира накануне матча первого круга против хорватки Петры Мартыч Причины такого решения Цуренко неизвестны.

В основной сетке ее заменит испанка Кристина Букша.

Напомним, что Леся пробилась в основу благодаря успешной квалификации.

Раньше Свитолина уступила Коллинс на старте турнира в Монреале.