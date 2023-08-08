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Элина Свитолина: «Здорово, что есть девушки, которые возвращаются после рождения ребенка — это показывает, насколько мы, женщины, сильные»

2023-08/1691432873_svito_woz.jpeg|—>Элина Свитолина: "Здорово, что есть девушки, которые возвращаются после рождения ребенка - это показывает, насколько мы, женщины, сильные"
Датская теннисистка, завершившая карьеру в 2020 году, на этой неделе в Монреале проведет свой первый официальный матч.

— Я очень сильно уважаю Каролину за то, что она вернулась после рождения двух детей. Это действительно большой вызов, и она — большой боец. Я не очень удивилась ее возвращению, потому что я почувствовала, что она хочет попробовать еще раз принять этот вызов для себя лично, и я думаю, что это очень здорово. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ней, потренироваться с ней еще пару раз. Раньше мы уже много вместе тренировались.

Каролина — хороший человек. Мы немного пообщались. К сожалению это было совсем недолго, так как это произошло после того, как я проиграла полуфинал на Уимблдоне. Мы встретились с ней в тот момент и она сказала мне несколько приятных слов.

Конечно, это здорово, что есть девушки, которые после родов возвращаются. Я думаю, что для того, чтобы вернуться, нужно много сил и упорной работы. Не только для того, чтобы снова выступать в туре, но и для того, чтобы выйти на тот же уровень, на котором ты была раньше. Думаю, это также показывает, насколько мы женщины сильные, и я надеюсь, что больше девушек также смогут поверить в то, что это возможно — сделать карьеру после рождения ребенка.

Источник: btu.org.ua

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