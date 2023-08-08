0 Фото — Getty Images #Марта Источник — Чемпион. Украинка Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай обыграли Весу Михаликову из Словакии и Сюй Ифань из Китая в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале, Канада. Матч минут и завершился со счетом 6:3, […]" /> 0 Фото — Getty Images #Марта Источник — Чемпион. Украинка Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай обыграли Весу Михаликову из Словакии и Сюй Ифань из Китая в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале, Канада. Матч минут и завершился со счетом 6:3, […]"> Костюк вышла во второй круг парного турнира WTA 1000 в Монреале
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Теннис

Костюк вышла во второй круг парного турнира WTA 1000 в Монреале

Украинско-китайская пара выиграла первый матч на турнире WTA 1000 в Канаде Сегодня 08:24 660 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — Getty Images #Марта Источник — Чемпион.

Украинка Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай обыграли Весу Михаликову из Словакии и Сюй Ифань из Китая в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Матч минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.

Костюк и Шуай 1 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и использовали 3 из 13 брейк-пойнтов.

Следующими соперницами украинки и китаянки станут вторыми сеяными Сторм Гантер (Австралия) и Элизе Мертенс (Бельгия). em>Хард Призовой фонд — $2,788,468 Первый круг, 08 августа

Марта Костюк/Чжан Шуай (Украина/Китай) — Тереза ​​Михаликова/Сюй Ифань (Словакия/Китай) 6:3, 6:4

Ранее Цуренко преодолела квалификацию турнира в Монреале.

Источник: champion.com.ua

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Костюк вышла во второй круг парного турнира WTA 1000 в Монреале

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