Козерки. Завацкая вышла во второй круг, Ястремская стартовала с победы в парной сетке

Больше в Теннис
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Элина Свитолина: «Здорово, что есть девушки, которые возвращаются после рождения ребенка — это показывает, насколько мы, женщины, сильные»
2023-08/1691432873_svito_woz.jpeg|—>Датская теннисистка, завершившая карьеру в 2020 году, на этой неделе в Монреале проведет свой...
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Ига Швёнтек: «Рада, что есть Элина — она показывает людям, что война все еще продолжается, потому что у многих из нас немного короткая память»
2023-08/1691436922_svitolina-1.jpeg|—>— Думаю, то что она вернулась, просто замечательно, потому что Элина, по моему мнению,...
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Прага. «Лаки лузер» Хибино стала новой чемпионкой турнира
2023-08/1691431821_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина — Коллинс: прогноз букмекеров на матч 1-го круга Montreal WTA 1000
Украинскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 17:00 151 0 #Коллинс, #Монреаль, #Элина Свитолина