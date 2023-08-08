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Козерки. Завацкая вышла во второй круг, Ястремская стартовала с победы в парной сетке

2023-08/1691420213_wta.jpg|—>Козерки. Завацкая вышла во второй круг, Ястремская стартовала с победы в парной сетке

Источник: btu.org.ua

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