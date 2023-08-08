Рейтинг WTA, Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды, Свитолина продолжает подниматься в мировой классификации

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Элина Свитолина, по итогам турнира в Вашингтоне, поднялась на одну строчку и на этой неделе занимает 26-е место в рейтинге WTA.

Ангелина Калинина сохранила за собой 28-е место, а Марта Костюк продолжает приближаться к топ-30 — на этой неделе украинка вновь обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 32-ю позицию (+2).

Леся Цуренко на этой неделе улучшила свое положение, поднявшись на 44-е место (+2). Четвертьфинал в Праге позволил закрепиться в топ-100 Катерине Байндл, которая показала лучший прогресс среди всех украинских теннисисток на этой неделе, поднявшись на 10 позиций — 88-е место.

Юлия Стародубцева на этой неделе дебютирует в топ-200, замкнув вторую сотню рейтинга WTA (+3).

Свои личные рекорды также обновили:

Анастасия Соболева — 434-е место (+4)

Катерина Лазаренко — 915-е место (+8)

Анастасия Лопата — 1340-е место (+1)

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок на этой неделе занимает 16-е место, Марта Костюк располагается на 28-й строчке (+2), а Надежда Киченок поднялась на 56-е место (+7).