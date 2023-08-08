Виктория Азаренко об отказе украинцев от рукопожатий с игроками из рф и рб: «Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить»

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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко — о решении WTA объявлять перед матчами между украинскими игроками и представителями россии/беларуси, о том что после игры не будет традиционных рукопожатий

— Так надоело об этом говорить. Поэтому я надеюсь, что, может быть, наконец-то будет сделано заявление о том, что достаточно об этом говорить. Но если я буду играть против Калининой во втором круге, то не знаю… Мы с ней пожимали друг другу руки, когда играли в Аделаиде в этом году. Я не знаю.

Мне кажется, что это очень четкий месседж — это личный выбор украинских спортсменов. Это не является стандартной практикой. Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить. Я уважаю чье-то решение, но это не… да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже неоднократно говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока.

Я также думаю, что если это поможет зрителям разобраться в ситуации, то это, наверное, такие объявления — хороший разъяснительный процесс. Как я уже сказала, мне не кажется, что рукопожатия — это судьбоносные решения. Мне так не кажется, но, как я уже сказала, я буду уважать выбор других людей.