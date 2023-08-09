1 Фото — Getty Images #Леся Цур Источник — btu.org.ua. Украинская теннисистка Леся Цуренко (44) снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за травмы. Об этом сообщает ВТУ. Причиной отказа стала проблема с локтем. Как сообщила Цуренко, локоть […]" /> 1 Фото — Getty Images #Леся Цур Источник — btu.org.ua. Украинская теннисистка Леся Цуренко (44) снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за травмы. Об этом сообщает ВТУ. Причиной отказа стала проблема с локтем. Как сообщила Цуренко, локоть […]"> Цуренко снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за проблем с локтем
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Теннис

Цуренко снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за проблем с локтем

Украинка снялась с турнира накануне матча первого круга против хорватки Петры Мартыч. Сегодня 10:10 341 < span class="listing__itm__comments">1 Фото — Getty Images #Леся Цур Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (44) снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за травмы.

Об этом сообщает ВТУ.

Причиной отказа стала проблема с локтем.

Как сообщила Цуренко, локоть стал снова ее беспокоить из-за тяжелых мячей Wilson US Open, которые используются во время американской серии турниров.

Украинка снялась с турнира накануне матча первого круга против хорватки Петры Мартыч.

Раньше Свитолина уступила Коллинс на старте турнира в Монреале.

Источник: champion.com.ua

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