Цуренко снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за проблем с локтем

Украинка снялась с турнира накануне матча первого круга против хорватки Петры Мартыч. 341 < span class="listing__itm__comments">1 Фото — Getty Images #Леся Цур Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (44) снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за травмы.

Об этом сообщает ВТУ.

Причиной отказа стала проблема с локтем.

Как сообщила Цуренко, локоть стал снова ее беспокоить из-за тяжелых мячей Wilson US Open, которые используются во время американской серии турниров.

Украинка снялась с турнира накануне матча первого круга против хорватки Петры Мартыч.

Раньше Свитолина уступила Коллинс на старте турнира в Монреале.