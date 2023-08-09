Даниэль Коллинс: «Когда бы тебе не попадалась в сетке Элина, ты знаешь, что для победы придется очень много работать»

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— Я думаю, что решающим фактором для победы в двух сетах было то, что у меня до матча со Свитолиной уже были здесь две тяжелые игры в квалификации. Поэтому я уже много времени провела на корте, это было мне необходимо, потому что в целом я сыграла не так много матчей в этом году. Так вот, после этих двух длинных поединков я действительно почувствовала ритм, мне удавались мои удары и я могла рано перехватывать инициативу в розыгрышах, да и вообще хорошо стартовала в матче. Далее мне просто удалось удержать эту волну и в дальнейшем.

Свитолина сейчас играет на очень высоком уровне, было много таких розыгрышей, когда она продолжала бегать и доставать мячи, чего бы обычно не удалось сделать многим другим игрокам. Поэтому, я считаю, что для меня ключ к победе сегодня был в том, что я выиграла именно такие трудные розыгрыши. Я смогла стабильно играть на задней линии, не так часто ошибалась и все же показывала какую-то агрессивную игру. Когда бы тебе не попадалась в сетке Элина, ты знаешь, что для победы придется очень много работать. Легко не будет. Сегодня я действительно очень терпеливо играла и пыталась удержать инициативу в своих руках.