Киченок вышла во второй круг парного турнира WTA 1000 в Монреале

Украинско-латвийская пара выиграла первый матч на турнире WTA 1000 в Канаде 323 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — Getty Images #Людмила Кичен Остапенко Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко обыграли канадскую пару Эжени Бушар/Ребекка Марино в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

45 минут и завершился со счетом 6:7(6), 6:4, 10:8. Киченок и Остапчук трижды подали навылет и допустили 8 двойных ошибок.

Во втором раунде парного разряда Людмила Киченок может сыграть против своей сестры Надежды, которая выступает в паре с Алишей Паркс.

Omnium National Bank Open presentad by Rogers — WTA 1000 Монреаль, Канада Хард Призовой фонд — $2,788,468 Первый круг, 09 августа

Людмила Киченок/Елена Остапенко — Ежени Бушар/Ребекка Марино (6), 6:4, 10:8

Раньше Цуренко преодолела квалификацию турнира в Монреале.