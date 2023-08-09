Теннис
Костюк уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале
Украинка не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 08:26 283 1 #Марта Костюк
Источник — Чемпион .
Украинка Марта Костюк (34) уступила представительнице Китая Чжэн Цинь Вэнь (24) в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
Матч длился 2 часа 10 минут и завершился с счетом 6:2, 1:6, 3:6.
Костюк пять раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 2 из 5 брейк-пойнтов.
Omnium National Bank Open presented by Rogers — WTA 1000 Монреаль (Канада) Призовой фонд $2,788,468 Первый круг, 8 августа Чжэн Цэнь Вэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина) 6 :2, 1:6, 3:6
Ранее турнир покинула Элина Свитолина.