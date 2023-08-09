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Теннис

Костюк уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале

Украинка не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 08:26 283 1 #Марта Костюк

Источник — Чемпион .

Украинка Марта Костюк (34) уступила представительнице Китая Чжэн Цинь Вэнь (24) в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Матч длился 2 часа 10 минут и завершился с счетом 6:2, 1:6, 3:6.

Костюк пять раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

Omnium National Bank Open presented by Rogers — WTA 1000 Монреаль (Канада) Призовой фонд $2,788,468 Первый круг, 8 августа Чжэн Цэнь Вэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина) 6 :2, 1:6, 3:6

Ранее турнир покинула Элина Свитолина.

Источник: champion.com.ua

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