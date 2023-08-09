Козерки. Ястремская вышла во второй круг соревнований

Больше в Теннис
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Даниэль Коллинс: «Когда бы тебе не попадалась в сетке Элина, ты знаешь, что для победы придется очень много работать»
2023-08/1691517872_collins.jpeg|—>— Я думаю, что решающим фактором для победы в двух сетах было то, что...
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Монреаль. Возняцки успешно провела свой первый матч после более чем трёхлетней паузы
2023-08/1691521848_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко снялась с турнира WTA 1000 в Монреале
Сегодня 22:54 227 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2535d3993e8b18ebc0fb2222e67f2e0a.
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Организаторы US Open объявили о рекордном призовом фонде в этом сезоне
2023-08/1691523003_uso.jpg|—>Общий призовой фонд в этом сезоне будет составлять 65 млн.