Монреаль. Вондроушова продлила свою победную серию, Андрееску и Синякова проиграли на старте

Больше в Теннис
-
Баня-Лука. Ваншельбойм не смог пробиться в четвертьфинал
2023-08/1691585178_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Цуренко снялась с турнира WTA 1000 в Монреале из-за проблем с локтем
Украинка снялась с турнира накануне матча первого круга против хорватки Петры Мартыч. Сегодня 10:10...
-
Заневская завершит карьеру после US Open
Заневская завершит карьеру после US OpenСегодня 12:28 197
-
Киченок вышла во второй круг парного турнира WTA 1000 в Монреале
Украинско-латвийская пара выиграла первый матч на турнире WTA 1000 в Канаде Сегодня 08:10 323...