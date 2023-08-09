Монреаль. Возняцки успешно провела свой первый матч после более чем трёхлетней паузы

Больше в Теннис
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Цуренко снялась с турнира WTA 1000 в Монреале
Сегодня 22:54 227 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2535d3993e8b18ebc0fb2222e67f2e0a.
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Организаторы US Open объявили о рекордном призовом фонде в этом сезоне
2023-08/1691523003_uso.jpg|—>Общий призовой фонд в этом сезоне будет составлять 65 млн.
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Свитолина уступила Коллинсу на старте турнира в Монреале
Элина уступила американцам Сегодня 19:38 1 0 Источник: — Чемпион.
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Баня-Лука. Ваншельбойм впервые выиграл матч в основной сетке «челленджера»
2023-08/1691489163_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua