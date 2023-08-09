Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 9 августа

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Костюк уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале
Украинка не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 08:26 283 1 #Марта Костюк...
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Козерки. Ястремская вышла во второй круг соревнований
2023-08/1691510552_yastremska-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Даниэль Коллинс: «Когда бы тебе не попадалась в сетке Элина, ты знаешь, что для победы придется очень много работать»
2023-08/1691517872_collins.jpeg|—>— Я думаю, что решающим фактором для победы в двух сетах было то, что...
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Монреаль. Возняцки успешно провела свой первый матч после более чем трёхлетней паузы
2023-08/1691521848_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua